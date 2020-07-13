Рабочие на Амурском ГПЗ разгромили офис подрядчика из-за невыплаты зарплаты

На стройке Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) рабочие взбунтовались и устроили погром в офисе подрядчика Renaissance Heavy Industries. Выяснилось, что строителям три месяца не платили зарплату.

Видео с места событий попало в соцсети. В кадре толпа мужчин в спецодежде и касках идут по коридорам офисного здания и с криками крушат мебель. В беспорядках приняли участие около 300 человек. Сумма финансовых претензий работников не уточняется. По данным телеграм-канала Baza, рабочим не платили зарплату три месяца. «Восстание на Амуре смог погасить только ОМОН – полиция разогнала рабочих и задержала самых буйных», – пишет Baza.

Бунт на стройке Амурского ГПЗ

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». «В настоящее время ситуация находится под контролем подразделений органов внутренних дел, территория стройплощадки оцеплена», – сообщили в СКР. Там также уточнили, что по факту невыплаты зарплаты работникам проводится доследственная проверка.

Кроме того, произошедшим заинтересовались в прокуратуре. «Прокуратура даст оценку соблюдению строительной организацией трудовых прав рабочих. Кроме того, в связи с отсутствием надлежащих предупредительно-профилактических мероприятий свободненский городской прокурор руководителям организаций, участвующих в строительстве Амурского ГПЗ, внес представления»,– отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщил источник газеты «Коммерсант», компании, управляющие проектом, не имеют задолженностей перед подрядной организацией. В настоящий момент в Свободном ведутся переговоры с инициативной группой сотрудников Renaissance и руководством организации.

Амурский газоперерабатывающий завод строится для «Газпрома». Планируется, что он станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа – заявленная мощность составляет 42 млрд кубометров газа в год. Ввод в работу первых двух из шести технологических линий намечен на 2021 год.

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 13.07.20

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