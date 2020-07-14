Бунт рабочих на Амурском ГПЗ стал поводом для еще одного уголовного дела

Следователи возбудили еще одно уголовное дело о беспорядках на Амурском газоперерабатывающем заводе. Тем временем, стали известны первые результаты прокурорской проверки. Работодатель удержал из зарплат более тысячи сотрудников 14,4 млн рублей.

В настоящее время проводится расследование двух уголовных дел – по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках). Как сообщили в региональном управлении СКР, между гражданами Узбекистана – работниками подрядной организации и ее руководством возник конфликт в связи с разногласиями в части порядка возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность, переросший в массовые беспорядки.

В прокуратуре уточнили, что компания Renaissance Heavy Industries в одностороннем порядке произвела удержание из заработной платы более тысячи работников деньги для оплаты налога на доходы физических лиц за два месяца действующего патента. Всего удержано более 14,4 млн. рублей.

На место прибыл прокурор области Руслан Медведев. Он рассказал иностранцам об ответственности за нарушение общественного порядка и недопустимости массовых беспорядков. В случае нарушения прав работникам нужно обращаться в прокуратуру, а не крушить офис работодателя.

В отношении компании возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.9 КоАП РФ (нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан) и по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Накануне на стройке Амурского ГПЗ рабочие взбунтовались и устроили погром в офисе подрядчика Renaissance Heavy Industries. Видео с места событий попало в соцсети. В кадре толпа мужчин в спецодежде и касках идут по коридорам офисного здания и с криками крушат мебель. В беспорядках приняли участие около 300 человек.

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 14.07.20

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