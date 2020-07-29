В Хабаровске охотник пытался продать голову и шкуру амурского тигра

44-летний житель Хабаровского края застрелил самку амурского тигра и пытался продать части туши животного. Возбуждено уголовное дело.

Мужчина убил тигра и хранил тушу у себя в частном доме в поселке Котиково, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Затем он отвез голову, лапы и шкуру в Хабаровск, где хотел их продать.

Охотника задержали. Эксперты установили, что 3-5 летняя самка амурского тигра была убита выстрелами в голову и туловище.

«Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации)», – сообщили в полиции.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Известно, что мужчина был ранее судим.

Амурский тигр, самый крупный из кошачьих, находится под угрозой исчезновения, включен в Красную книгу РФ и Красную книгу МСОП – CITES I, IUCN (EN). В природе таких животных осталось меньше, чем в неволе.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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