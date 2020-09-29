Хищника добили утром: полицейские нашли убийц тигра Павлика

Полицейские в Амурской области установили личности браконьеров, которые убили тигра Павлика. Мужчины охотились ночь, а утром добили раненое животное.

Как сообщили в областном управлении МВД, в ночное время двое мужчин охотились в окрестностях села Новостепановка. «Один освещал местность прожектором, второй держал наготове ружье. Заметив светящиеся глаза животного, он выстрелил. Вернувшись утром в лес, охотники увидели свою добычу – раненого тигра, и застрелили его», – отметили в полиции.

Правоохранителям удалось установить личности подозреваемых, в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По факту убийства краснокнижного животного возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу).

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 29.09.20

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