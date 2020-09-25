В Амурской области убили краснокнижного тигра Павлика

В Приамурье обнаружили тушу амурского тигра Павлика. Возбуждено уголовное дело.

Сигнал с датчика GPS, закрепленного на ошейнике тигра, пропал в период с 8 по 23 сентября, сообщил Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин. Поисками хищника занимались специалисты управления по охране животного мира Амурской области.

Тушу животного обнаружили вблизи села Новостепановки Свободненского района. Уголовное дело возбуждено по ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча животного, занесенного в Красную книгу РФ).

В рамках следствия проводится проверка и в отношении управления по охране животного мира Амурской области.

Убийство тигра прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов. «Буду добиваться самого серьезного наказания для виновных. С рук им это не сойдет!" – написал Орлов на своей странице в Instagram.

Благовещенск, Зоя Осколкова

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