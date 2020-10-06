На Дальнем Востоке нашли тушу амурского тигра

В Хабаровском крае обнаружили мертвым амурского тигра. Предположительно, хищник погиб в схватке с другим животным, сообщили в минприроды региона.

Тушу тигра нашли рыбаки под перевалом на лесовозной дороге близ поселка Сидима, в 300 метрах от ключа Пологий. На место выехала группа министерства природных ресурсов Хабаровского края и следственная группа.

По словам охотоведов, животному было более 10 лет. Для установления причин гибели животного труп тигра был оперативно направлен в Центр изучения болезней диких животных в Уссурийске.

Это второй зафиксированный случай в районе имени Лазо за последние три года. Сейчас по факту гибели амурского тигра решается вопрос об открытии уголовного дела.

В конце сентября в Приамурье обнаружили тушу амурского тигра Павлика. Было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали двое мужчин.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 06.10.20

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