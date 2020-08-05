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Среда, 5 августа 2020, 14:58 мск

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Понтонный мост рухнул на военных учениях в ЕАО: около 20 пострадавших

В результате обрушения понтонного моста на военных учениях в Еврейской автономной области травмированы18 человек. Все пострадавшие направлены в военный госпиталь Хабаровска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Инцидент произошел в поселке имени Тельмана в Смидовичском районе во время тренировки железнодорожных войск. По словам первого замглавы Смидовичского района Бориса Королева, ЧП случилось, когда военнослужащие возводили понтонный мост. Об этом сообщает «Интерфакс».

Причины инцидента выясняются. По одной из версий, к обрушению конструкций моста могло привести нарушение техники безопасности.

Биробиджан, Наталья Петрова

Биробиджан. Другие новости 05.08.20

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