Минобороны уточнило число пострадавших при обрушении моста на учениях

Пресс-служба Восточного военного округа уточнила число пострадавших при обрушении понтонного моста на военных учениях на Дальнем Востоке. Травмы получили двое военнослужащих. Они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, отметили в Минобороны. Ранее сообщалось о 18 пострадавших в результате инцидента.

По уточненным данным, происшествие случилось в среду в районе поселка имени Тельмана в Хабаровском крае. 20 военнослужащих железнодорожных войск Восточного военного округа в ходе планового учения наводили мостовую переправку, когда одна из опор самопроизвольно сложилась. Пострадали двое военных, их доставили в госпиталь для медобследования и оказания помощи.

Обстоятельства инцидента устанавливает специально созданная комиссия.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.08.20

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