Новые правила поставили под угрозу банкротства добытчиков крабов

Экспорт из России живых крабов и морских ежей почти остановился. Причиной тому стало введение новых правил получения лицензии. Об этом заявила Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) в своем обращении к главе Росрыболовства Илье Шестакову, пишет «Коммерсантъ».

Трудности у краболовов и сборщиков морских ежей возникли из-за приказа Росприроднадзора о новом порядке вывоза с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) диких живых животных, дикорастущих растений и лекарственного сырья, который вступил в силу в конце июня.

Сейчас перед получением разрешения на экспорт заготовителям необходимо оформлять документы перед отправкой на каждую партию, на что требуется до 25 дней. Однако живые крабы хранятся не более десяти дней. В связи с этим экспорт этого деликатеса фактически невозможен.

По оценкам «Русского краба», бизнес понесет миллиардные убытки не только при полной потере улова, но и при снижении качества живой продукции. Помимо этого из-за простоев судов, вызванных долгими сроками получения лицензии, возрастают риски для освоения квот, покупка которых обходится в десятки миллиардов рублей.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 26.08.20

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