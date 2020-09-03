На Дальнем Востоке сорванный ураганом плавучий док врезался в причал

Во Владивостоке плавучий док сорвало ураганным ветром и откинуло на причал Тихоокеанского флота. В результате инцидента люди не пострадали.

ЧП произошло в бухте Улисс. Плавучий док предприятия «Восточная верфь» отнесло на военный причал. Судоремонтное сооружение получило незначительные повреждения, передает «Интерфакс».

Пришвартованные рядом корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота задеты не были. Личный состав не пострадал, как и экипаж дока.

К месту происшествия направили три буксира, чтобы передвинуть док на прежнее место.

Ранее в Приморье из-за тайфуна «Майсак» было объявлено штормовое предупреждение, основной удар стихии придется южные и западные районы края. В школах отменили занятия, перекрыто движение по Русскому и Золотому мостам. Также были приняты дополнительные меры безопасности, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 03.09.20

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