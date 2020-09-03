Ураганный ветер нарушил движение поездов в Приморье

Тайфун «Майсак» стал причиной сбоев в работе линии электропередач. В результате были задержаны несколько грузовых и пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«Из-за воздействия стихии произошло аварийное отключение внешнего электроснабжения на ряде участков Дальневосточной железной дороги», – сообщается на сайте компании.

Прибывающие во Владивосток пригородные поезда следуют с двухчасовой задержкой. Также отменяются электрички отправлением со станции Владивосток, кроме следующих в Уссурийск, Находку и Ружино.

Для перевозок в настоящий момент задействуют тепловозную тягу. Аварийные бригады приступили к работам по восстановлению электроснабжения.

Ранее во Владивостоке плавучий док сорвало ураганным ветром и откинуло на причал Тихоокеанского флота. В результате инцидента люди не пострадали. Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков заявил, что такой ветер во Владивостоке отмечался только в 1931 и 1969 годах – более 50 лет назад. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 03.09.20

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