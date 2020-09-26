В Хабаровском крае вновь прошли митинги в поддержку Фургала

В Хабаровском крае состоялись очередные несанкционированные митинги в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, который был арестован в июле по подозрению в организации убийств, сообщает Dvhab.

Главная акция прошла в Хабаровске. Местные жители собрались на площади перед зданием администрации края. Чтобы заглушить звучавшие лозунги власти распорядились включить классическую музыку. Вскоре горожане двинулись шествием по центральным улицам с призывами к мэру Хабаровска Сергею Кравчуку уйти в отставку. Участников сопровождали полицейские, напоминая, что митинг не был согласован властями.

По данным мэрии, в акции участвовало около 500 человек. По данным местных СМИ, участников было значительно больше. Кроме того, митинг в поддержку Фургала состоялся в Комсомольске-на-Амуре, но был менее многочисленным.

Как писал «Новый День», Сергея Фургала арестовали 9 июля. Ему предъявили обвинения в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2000-х годах. 20 июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона стал бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Сам Фургал вину не признает.

Хабаровск, Иван Гридин

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