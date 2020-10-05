Правоохранители задержали сына бывшего хабаровского губернатора

В Хабаровске задержали сына бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

«Подробности мне неизвестны, – рассказал AmurMedia блогер Александр Каян. – Мне переслали аудиосообщение, где Антон говорит: «Меня взяли». То есть буквально два слова, и все. И пока его телефон недоступен».

По данным РЕН ТВ, Антон Фургал задержан по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Сын задержанного по обвинению в организации убийств дальневосточных предпринимателей Сергея Фургала организовывал акции протеста и призывал людей выходить на митинги в поддержку своего отца.

Как писал «Новый День», Сергея Фургала арестовали 9 июля. Ему предъявили обвинения в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. 20 июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона стал бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Сам Фургал вину не признает.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 05.10.20

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