Сахалинские школьники ушли на досрочные каникулы из-за Covid-19

Сахалинские школьники с понедельника, 12 октября, ушли на досрочные каникулы. Такое решение власти региона приняли в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Каникулы продлятся одну неделю, до 18 октября включительно, сообщает пресс-центр областного правительства.

По данным региональных властей, 13 и 14 октября во всех школах Сахалина пройдут родительские собрания, на которых предполагается выбрать оптимальную форму обучения после каникул. Решения в каждом образовательном учреждении будут приниматься индивидуально, в зависимости от эпидемиологической обстановки в том или ином населенном пункте. Как уверяют чиновники, речь о массовом переходе на дистанционное обучение не идет.

Надо отметить, что в регионе на карантине из-за коронавируса на сегодняшний день находятся 23 класса в 16 школах.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

Южно-Сахалинск. Другие новости 12.10.20

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