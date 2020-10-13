Власти Башкирии отправляют школьников на двухнедельные каникулы

Власти Башкирии приняли решение о продлении осенних каникул для школьников на неделю. Об этом глава республики Радий Хабиров заявил в ходе оперативного совещания в правительстве региона. Глава республики сообщил, что каникулы для школьников должны начаться уже в ближайшую субботу, 17 октября. Предполагается, что они продлятся до 4 ноября включительно.

Министр образования республики Айбулат Хажин в свою очередь сообщил, что на сегодняшний день в регионе 983 школьника заболели ОРВИ, еще около 200-м поставлен диагноз «Сovid-19». Кроме того, коронавирусной инфекцией заразились более 150 учителей. Он также сообщил, что на карантине как контактные находятся порядка 4800 учеников.

По словам министра, инфекция распространяется в школах более, чем в половине муниципалитетов Башкирии. В связи с этим региональные Минобразования и Минздрав настаивают на скорейшем начале двухнедельных каникул.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 13.10.20

Заболевших коронавирусом из Нижнего Тагила могут направлять на север области. / Ипотечникам Курганской области бюджет возместит полмиллиона затрат. / Игорь Мороков переизбран на пост детского омбудсмена. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»