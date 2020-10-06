Школьников Курганской области раньше срока отправят на осенние каникулы

Осенние каникулы для школьников Курганской области начнутся раньше на 10 дней и продлятся три недели. Как сообщили в пресс-службе курганского губернатора, каникулы в регионе объявлены с 16 октября.

Такое решение в связи с повышением заболеваемости Covid-19 и сезонным ростом ОРВИ принял региональный штаб по коронавирусу в понедельник, 5 октября.

Как сообщал «Новый День», в Курганской области из-за роста сезонной заболеваемости на карантин начали закрываться целые школы, отдельные классы, а также детские сады. По состоянию на 5 октября из-за ОРВИ полностью закрыты на карантин школы в Кетовском, Половинском и Белозерском районах. В Белозерском, а также Куртамышском и Юргамышском районах по той же причине закрыты три детских сада. Частично на карантин закрыты 19 школ. Больше всего – в Кургане и Кетовском районе.

Из-за коронавируса на карантин были отправлены 8 классов в 5 школах Петуховского, Каргапольского, Куртамышского, Юргамышского районов и Кургана.

Курган, Дарья Котова

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