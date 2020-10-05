В пяти районах Курганской области на карантин закрылись школы и детские сады

Из-за роста сезонной заболеваемости в Курганской области продолжают закрываться на карантин детские учреждения. Как сообщает 5 октября оперативный штаб Зауралья, из-за ОРВИ полностью закрыты на карантин школы в Кетовском, Половинском и Белозерском районах. В Белозерском, а также Куртамышском и Юргамышском районах по той же причине закрыты три детских сада.

«Частично на карантин закрыты 19 школ. Больше всего – в Кургане и Кетовском районе. Из них в связи с COVID-19 на карантине находятся 8 классов в 5 школах Петуховского, Каргапольского, Куртамышского, Юргамышского районов и Кургана. Также частично закрыты 7 детских садов в Белозерском, Далматовском,Частоозерском, Кетовском, Варгашинском районах и Шумихинском муниципальном округе. Все – в связи с ОРВИ», – пояснли в оперштабе региона.

Учебные заведения и детсады начали закрываться в области еще в конце сентября. Первыми офлайн обучение временно прекратили школьники в Куртамышском, Половинском и Белозерском районах. Частично на карантин были закрыты 26 школ. Антилидерами тогда также стали Курган и Кетовский район.

Курган, Дарья Котова

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