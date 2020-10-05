Треть школьников Подмосковья отправили на каникулы

В Подмосковье треть школ отправила учеников на каникулы, еще часть учебных заведений объявила о начале каникул со следующего понедельника. Досрочно уходить на осенний отдых школам ранее разрешил губернатор Андрей Воробьев.

Как сообщает телеканал 360, глава региона сегодня призвал областное Министерство образования уделять повышенное внимание работе школьных утренних фильтров. «О каждом ребенке на входе должны позаботиться. И если у него есть какие-то недомогания, беспокойства, никто не должен эту работу делать спустя рукава», – подчеркнул глава Подмосковья.

Как уже сообщал «Новый День», в конце прошлой недели Воробьев подписал постановление, в котором рекомендовал руководителям школ объявить о каникулах для учеников с 5 октября по 11 октября. В итоге с понедельника отдых начался для учеников школ с модульным обучением, а со следующей недели каникулы начнутся там, где обучение организовано по четвертям.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столичных школах, подведомственных городским властям, каникулы с 5 по 18 октября, и рекомендовал прибегнуть к таким же мерам учебным заведениям других форм собственности. На этот же срок будут закрыты все городские учреждения дополнительного образования для детей и подростков.

Кроме того, с 5 октября руководители всех учреждений и организаций столицы обязаны перевести на удаленную работу 30% сотрудников и всех работников старше 65 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 05.10.20

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