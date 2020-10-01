Губернатор Московской области рекомендовал устроить школьникам внеплановые каникулы

В Подмосковье руководителям школ рекомендовано объявить о каникулах для учеников с 5 октября по 11 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Изменения внесены в документ, регламентирующий режим повышенной готовности из-за коронавируса.

При этом детские сады, учреждения дополнительного образования и спортивные организации для детей и подростков продолжают работу с обязательным строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Такие же меры обязаны соблюдать организации, осуществляющие деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столичных школах, подведомственных городским властям, каникулы с 5 по 18 октября, и рекомендовал прибегнуть к таким же мерам учебным заведениям других форм собственности. На этот же срок будут закрыты все городские учреждения дополнительного образования для детей и подростков.

Кроме того, с 5 октября руководители всех учреждений и организаций столицы обязаны перевести на удаленную работу 30% сотрудников и всех работников старше 65 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания.

Причиной стал рост распространения коронавирусной инфекции в столице. За последние сутки в столице выявлено 2 424 новых случая – это наибольший показатель из всех российских регионов. Московская область замыкает тройку регионов с самым большим суточным приростом заразившихся (+230).

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.10.20

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