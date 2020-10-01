российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 октября 2020, 18:54 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Губернатор Московской области рекомендовал устроить школьникам внеплановые каникулы

В Подмосковье руководителям школ рекомендовано объявить о каникулах для учеников с 5 октября по 11 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Изменения внесены в документ, регламентирующий режим повышенной готовности из-за коронавируса.

При этом детские сады, учреждения дополнительного образования и спортивные организации для детей и подростков продолжают работу с обязательным строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Такие же меры обязаны соблюдать организации, осуществляющие деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столичных школах, подведомственных городским властям, каникулы с 5 по 18 октября, и рекомендовал прибегнуть к таким же мерам учебным заведениям других форм собственности. На этот же срок будут закрыты все городские учреждения дополнительного образования для детей и подростков.

Кроме того, с 5 октября руководители всех учреждений и организаций столицы обязаны перевести на удаленную работу 30% сотрудников и всех работников старше 65 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания.

Причиной стал рост распространения коронавирусной инфекции в столице. За последние сутки в столице выявлено 2 424 новых случая – это наибольший показатель из всех российских регионов. Московская область замыкает тройку регионов с самым большим суточным приростом заразившихся (+230).

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.10.20

Турция идет на обострение: Эрдоган назвал обращение лидеров РФ, США и Франции недопустимым. / Провокации, ультиматумы и угрозы: отношения России и Германии на грани обрушения. / «Требую опубликовать доказательства»: Навальный заявил, что подает в суд на пресс-секретаря президента РФ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

В Подмосковье резко увеличилось число госпитализаций больных с COVID-19

Конституционный суд рассмотрит первое дело об ограничении свободы передвижения граждан из-за коронавируса

В Подмосковье пытаются исправить ошибки экс-главы минэкологии Когана: рекультивируют свалку, которую он защищал

В Подмосковье досрочно объявлен отопительный сезон

В Подмосковье заповедную зону «пытаются освоить» под строительство базы отдыха: против владельцев подан иск

В Подмосковье отменят самоизоляцию для пенсионеров и хронических больных

«В трехлетней перспективе…» Путин запомнил обещание главы Подмосковья решить проблему обманутых дольщиков

Осталось 19 дней: в Подмосковье «Традиция» соберет известных актеров, музыкантов, писателей, поэтов и философов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Наука, Общество, Политика, Россия, Подмосковье,