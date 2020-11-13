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Пятница, 13 ноября 2020, 09:57 мск

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На охрану хабаровского губернатора потратят 33 млн рублей

Правительство Хабаровского края объявило тендер на оказание охранных услуг. Для временно исполняющего обязанности губернатора края Михаила Дегтярева наймут семь телохранителей за 33,1 млн рублей в год.

Конкурсная документация была размещена на официальном портале госзакупок. Компания должна обеспечить охрану жизни и здоровья высшего должностного лица, включая охрану занимаемых им зданий и помещений, консультировать и давать рекомендации по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.

Сотрудники исполнителя обязаны иметь квалификацию частного охранника шестого разряда, а также пройти проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств. Кроме того, в документах прописаны требования к внешнему виду телохранителей: единая форма одежды – сорочка светлых тонов, классический костюм темных тонов, галстук, туфли темных тонов.

Ранее Дегтярев заявил, что не чувствует себя в безопасности, получает угрозы и намерен усилить охрану. «Я ввожу в соответствии с рекомендациями службы безопасности меры, которые введены во всех субъектах Российской Федерации и во всех органах власти, почему-то кроме хабаровского правительства», – цитирует врио губернатора «Интерфакс».

Напомним, что с начала июля в Хабаровском крае регулярно проходят массовые акции протеста в поддержку арестованного 9 июля, теперь уже бывшего губернатора края Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004-2005 годах. Сам Фургал вину не признает.

В июле президент Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. На должность врио губернатора был назначен член ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев. В начале сентября суд продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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