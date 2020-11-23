Губернатор Хабаровского края отказался от дополнительной охраны

Михаил Дегтярев, который исполняет обязанности губернатора Хабаровского края, отменил конкурс на оказание охранных услуг, объявленный ранее региональным правительством. Об этом чиновник написал на своей странице в Instagram.

Дегтярев сообщил, что был в командировке в Москве, а затем посещал поселки Байкало-Амурской магистрали, где встретился с 3 тысячами граждан. «За это время тут был объявлен конкурс на охрану мне на 33 млн руб. Семь охранников, по-вашему, меня должны охранять – это нормально, нет? Четыре месяца я общаюсь с людьми, пожал 40 тыс. рук. Вы такие вещи делаете, пока я в отъезде. Поэтому конкурс нужно отменить и оставить как есть», – написал врио губернатора.

Ранее Дегтярев заявил, что не чувствует себя в безопасности, получает угрозы и намерен усилить охрану. После этого правительство Хабаровского края объявило тендер на оказание охранных услуг. Для губернатора хотели нанять семь телохранителей за 33,1 млн рублей в год.

Напомним, что с начала июля в Хабаровском крае регулярно проходят массовые акции протеста в поддержку арестованного 9 июля, теперь уже бывшего губернатора края Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004-2005 годах. Сам Фургал вину не признает.

В июле президент Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. На должность врио губернатора был назначен член ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев. В начале сентября суд продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 22.11.20

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