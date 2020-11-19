В Приморье 30 тысяч жителей остались без света из-за циклона

В Приморском крае бушует циклон. Непогода стала причиной массовых отключений электричества и задержек вылетов самолетов из аэропорта Владивостока.

Край накрыл южный циклон, который сместился с Желтого моря и ночью охватил большую часть региона. В некоторых районах прошел ледяной дождь с сильным ветром, дороги сковала гололедица.

Обледеневшие провода линий электропередач не выдержали нагрузки. В результате без света остались около 30 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация в городе Артем, передает «Интерфакс». Там энергии не стало в более 380 многоквартирных и почти 3,5 тысячи частных домов, обесточены насосные станции. Без тепла остались 1,5 тысячи жителей, без воды – около 20 тысяч.

Кроме того, аварии на электросетях зафиксированы во Владивостоке, Надеждинском, Шкотовском, Лазовском, Хасанском районах. К аварийно-восстановительным работам привлекут пять бригад из Еврейской автономной области и Хабаровского края.

В Приморье действует штормовое предупреждение. В аэропорту краевой столицы задержаны несколько рейсов в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Анадырь. Осадки в городе продолжаются.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 18.11.20

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