Ущерб от ледяного тайфуна в Приморье превысил четверть миллиарда рублей

Власти Приморья подсчитывают ущерб, нанесенный ледяным штормом, по предварительным данным, на восстановление уйдет более 250 млн рублей. Тайфун оставил без света и тепла десятки тысяч человек, в некоторых районах продолжают ликвидировать последствия стихии.

Сегодня краевые власти одобрили внесение изменений в бюджет на текущий год, на ликвидацию последствий ЧС выделили 900 млн рублей из резервного фонда, сообщает пресс-служба правительства Приморского края. «Такие возможности у нас появились благодаря направленной нам помощи из федерального бюджета. Средства пойдут как на ликвидацию последствий краевого ЧС, так и на борьбу с эпидемией COVID-19, которая требует каждодневных ресурсов», – прокомментировала первый вице-губернатор Вера Щербина.

По ее словам, на сегодняшний день ущерб составляет более 250 млн рублей. «На восстановление средств уйдет намного больше. Окончательной суммы пока нет, поскольку ликвидационные мероприятия еще продолжаются», – вице-губернатор.

Тем временем, компания «РусГидро» сообщила, что энергоснабжение Владивостока полностью восстановлено. Ремонтные работы на поврежденной ЛЭП велись круглосуточно, энергетики демонтировали упавшие и установили три новые опоры, заменили провод, траверсы и изоляторы.

В то же время аварийно-восстановительные работы в распределительных сетях в других населенных пунктах региона еще продолжаются.

Напомним, 19 ноября в Приморском крае в результате ледяного дождя и мокрого снега произошло обледенение линий электропередач. Вместе с сильным ветром это привело к многочисленным лавинообразным обрывам и повреждениям. По состоянию на 21 ноября, без электроснабжения оказались 130 тысяч человек в 21 населённом пункте 10 муниципальных образований.

Владивосток, Зоя Осколкова

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