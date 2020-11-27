В Приморье уволили чиновницу за бездействие при ЧС на острове Русский

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отстранил от должности руководителя административно-территориального управления острова Русский Ирину Пан. Чиновница не организовала работу по ликвидации последствий ледяного шторма.

«Со своими обязанностями она не справилась, работы мы там никакой не увидели. В течение недели неоднократно посещали Русский остров, ни разу не видели ее, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу», – цитирует Кожемяко пресс-служба краевого правительства.

Губернатор добавил, что чиновницу привлекут к ответственности за бездействие при ЧС. В настоящее время работой по оказанию помощи населению занялся заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.

Напомним, 19 ноября в Приморском крае в результате ледяного дождя и мокрого снега произошло обледенение линий электропередач. Вместе с сильным ветром это привело к многочисленным лавинообразным обрывам и повреждениям. По состоянию на 21 ноября, без электроснабжения оказались 130 тысяч человек в 21 населенном пункте 10 муниципальных образований.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 26.11.20

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