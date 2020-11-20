РЖД ограничили отправку непродовольственных грузов в Приморье

РЖД на всех станциях железных дорог в России ввели ограничения на погрузку всех грузов, кроме продовольственных, пунктом назначения которых является Приморский край. Причиной стал разгул стихии – на регион обрушились ледяной дождь и сильный ветер. Изображение телеграммы с соответствующими рекомендациями было опубликовано вечером 19 ноября в telegram-канале Vgudok. Ее подлинность в РЖД подтвердили позже, сообщает РБК.

Отправка грузов с назначением в Приморский край, включая станции во Владивостоке, Артеме, Находке, Дунае, приостановлена более чем в 40 пунктах, следует из телеграммы Сайбаталова.

Как писал «Новый День», власти Приморского края 20 ноября ввели режим ЧС регионального уровня из-за мощного циклона. Из-за намерзания льда и сильного ветра падали опоры ЛЭП, деревья, не выдерживая веса, обрывались провода. Все это причинило значительный ущерб инфраструктуре и нарушило привычную жизнь приморцев. В Владивостоке и Артеме без света остались 150 тыс. человек.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 20.11.20

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