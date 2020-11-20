В Приморье введут режим ЧС из-за последствий ледяного дождя и тайфуна

В Приморском крае введут режим ЧС регионального уровня из-за ледяного дождя и тайфуна, сообщили в пресс-службе правительства региона. Ледяной дождь и сильный ветер валят деревья и опоры линии электропередачи, обрывают провода.

«Рвутся провода, падают опоры, деревья. Наиболее сложная обстановка сложилась во Владивостоке и Артеме – около 150 тысяч человек до сих пор остаются без света, воды и тепла», – подчеркнул глава Приморья, добавив, что в течение ночи работы энергетиков пока результатов не дали.

Как отметил руководитель АО «ДРСК» Сергей Чутенко, повреждения имеют лавинообразный характер, прогнозировать их становится все труднее.

«Сильный ветер не позволяет нам работать на высоте. Лед на проводах приводит к их обрыву и повторным отключениям электричества. Совместно с МЧС сбиваем лед. По вашему поручению в перинатальном центре и госпитале ветеранов устанавливаем дизельные генераторы, которые обеспечат электроснабжение в медучреждениях», – проинформировал он.

Глава Примводоканала Сергей Белый рассказал, что к 15:00 планируют наладить водоснабжение в Артеме, пригороде Владивостока, Второй речке, Эгершельде, части центра, Надеждинский район. «Везем повышающий трансформатор на Горностай, задача – к 16:00 его запустить», – обозначил Сергей Белый.

«Ситуация ухудшается. Сейчас нужно, в первую очередь, обеспечить подачу электроэнергии на насосные станции систем водоснабжения, котельные, организовать работу по расчистке улиц, оказать помощь энергетикам по устранению аварий», – подчеркнул Олег Кожемяко.

В ликвидации аварий на электросетях в городах и районах Приморского края задействовано 367 специалистов в составе 99 бригад, а также 157 единиц техники. По состоянию на утро пятницы, 20 ноября, без электроснабжения оставались более 169 тыс. приморцев.

Как сообщила зампред правительства Приморья Елена Пархоменко, отключения наблюдаются в Шкотовском, Надеждинском, Партизанском районах, Владивостокском, Артемовском городских округах, Фокино, Большом Камне, Спасске-Дальнем.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 19.11.20

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