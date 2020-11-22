Ледяной тайфун в Приморье: Мишустин поручил срочно ликвидировать последствия ЧС

В правительстве РФ создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься ликвидацией последствий ледяного тайфуна в Приморье, где до последнего времени оставались без света более 100 тысяч человек. Такой документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликован сегодня на сайте правительства.

В рабочую группу, которую будет координировать министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, войдут представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Мишустин уже отправил министра во Владивосток.

Напомним, 19 ноября в Приморском крае в результате ледяного дождя и мокрого снега произошло обледенение линий электропередач. Вместе с сильным ветром это привело к многочисленным лавинообразным обрывам и повреждениям. По состоянию на 21 ноября, без электроснабжения оказались 130 тысяч человек в 21 населённом пункте 10 муниципальных образований.

Сейчас в регионе работает 120 бригад энергетиков, которые пытаются восстановить электроснабжение.Также в круглосуточном режиме продолжается работа по расчистке, уборке дорог и межквартальных проездов на территории края.

Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвует 1013 человек и 446 единиц техники. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ввел в регионе режим ЧС. В городах организуются полевые кухни с горячей кашей и чаем.

Москва, Александра Быстрицкая

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