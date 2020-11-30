Сергей Иванов назвал мост на Сахалин экономически нецелесообразным

С экономической точки зрения мост на Сахалин не нужен, считает спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. «С точки зрения психологии мост нужен. Вот, мол, Крым соединили, теперь бы не мешало и Сахалин. А с точки зрения экономики – нет. Для этого моста нет грузов», – сказал Иванов в интервью «Интерфаксу».

Он также отметил, что для строительства моста на Сахалин, необходимо выбрать самое узкое место в проливе. Кроме того, придется построить от Комсомольска-на-Амуре по «безлюдной тайге» дорогу протяженностью 536 км. «Так вот: 536 км по Хабаровскому краю это обойдется гораздо дороже, чем сам мост», – заключил Иванов.

Напомним, тема строительства моста обсуждалась неоднократно с 2000-х годов. В 2018 году президент России Владимир Путин поручил кабмину детально проработать этот вопрос. Стоит отметить, что еще тогда стоимость моста оценивалась в пересчете на километр в 3,5 раза выше, чем у Крымского моста. Согласно долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года, строительство перехода через Татарский пролив и подходов оценивалось в 540 млрд рублей, что в 2,3 раза выше стоимости крымского проекта.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.11.20

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