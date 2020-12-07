У губернатора Амурской области диагностирован коронавирус

Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Глава региона написал, что уходит на самоизоляцию и будет работать дистанционно.

В Амурской области по состоянию на 6 декабря зарегистрировано 12 284 случая заражения коронавирусом, скончались 98 человек, выздоровели 10 304 пациента.

Надо отметить, что с начала пандемии Covid-19 был диагностирован у более 20 российских губернаторов. На прошлой неделе стало известно, что заболевший коронавирусом глава Дагестана Сергей Меликов переведен на лечение в одну из больниц Москвы.

Благовещенск, Наталья Петрова

Благовещенск. Другие новости 06.12.20

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