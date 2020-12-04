Заразившийся Covid-19 врио главы Дагестана переведен в московскую больницу

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов, у которого в конце ноября была диагностирована коронавирусная инфекция, по решению врачей продолжит лечение в одной из больниц Москвы. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.

«Сегодня после консилиума дагестанских и московских врачей временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов для дальнейшего лечения переведен в одну из больниц Москвы», – говорится в сообщении на официальной странице республиканского правительства в инстаграме. Отмечается, что Сергей Меликов находится в удовлетворительном состоянии и продолжит работать в дистанционном режиме.

Как сообщал «Новый День», Covid-19 у чиновника подтвердился 25 ноября после очередного теста, с тех пор Меликов находился на самоизоляции. 2 декабря стало известно о его госпитализации.

Махачкала, Наталья Петрова

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