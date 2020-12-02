российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 декабря 2020, 17:46 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Госпитализирован врио главы Дагестана Сергей Меликов

Фото: instagram.com/glavard

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов, у которого неделю назад была подтверждена коронавирусная инфекция, госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана, сегодня Меликов переведен с амбулаторного лечения на стационарное «в целях предотвращения ухудшения здоровья».

«Такое решение принято по рекомендации медиков, которые, учитывая особенность течения заболевания, нередко демонстрирующего ухудшение состояния на 7-9 сутки от начала заболевания, предложили этот период лечения провести в стационарных условиях», – пояснили в пресс-службе, подчеркнув, что «в настоящее время самочувствие главы региона удовлетворительное».

Коронавирус у чиновника подтвердился неделю назад после очередного теста, с тех пор Меликов находился на самоизоляции.

Пандемия коронавируса. Другие новости 02.12.20

ВОЗ ужесточила правила ношения масок при коронавирусе. / Для врачей из «красной зоны» закупили 10 тысяч мембранных защитных костюмов и перчатки. / Таиланд не готов возобновлять туризм до апреля 2021 года. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Таиланд не готов возобновлять туризм до апреля 2021 года

В России впервые с начала пандемии зафиксирован спад в обороте наличных

В Бельгии создали вакцину от коронавируса с рекордными показателями

В Саратове три врача повторно заболели Covid-19

Россия презентует вакцину «Спутник V» в ООН

В Сербии ужесточаются карантинные меры

COVID-19 в России: темпы заболеваемости замедлились на фоне резкого сокращения тестирования россиян

Коронавирус проник в косовский «МИД»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Юг России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Политика, Россия, Коронавирус из Китая,