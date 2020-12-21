На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла

На Камчатке ввели оранжевый уровень опасности из-за извержения вулкана. Ключевской выбросил столб пепла на высоту 7 км, а пепельный шлейф растянулся на более чем на 150 км.

Вулкан проснулся в октябре после двухмесячного перерыва. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), 21 декабря высота столба пепла достигла почти 7 км (с учетом высоты самого вулкана – около 4,5 км).

Пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении в сторону села Тигиль, сообщили в региональном управлении МЧС. Не исключено, что в этом райцентре может выпасть незначительное количество пепла. На данный момент выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано.

Для авиации в районе Ключевского установлен оранжевый цветовой код опасности. Отмечается, что международные трассы движения воздушных судов рядом с вулканом не проходят. Стоит отметить, что Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 19.12.20

Госдеп США официально заявил о закрытии оставшихся в России генконсульств. / «Азарт 1990-х»: выборы в Госдуму могут обернуться одним из главных рисков для России. / Набиуллина заявила об опасности административного сдерживания цен. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»