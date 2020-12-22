На Камчатке поселок засыпало вулканическим пеплом

В поселке Усть-Камчатск наблюдается выпадение пепла вулкана Шивелуч. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Местным жителям советуют не открывать окна и не покидать дома.

Извержение вулкана Шивелуч произошло сегодня днем. «В результате изменения направления и силы ветра пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до 130 километров», – говорится в сообщении МЧС. В ведомстве добавили, что угроза жизнедеятельности населения отсутствует.

В других поселках края пеплопадов не зафиксировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Зарегистрированных туристических групп в Усть-Камчатском районе нет.

Жителям рекомендовали без необходимости не выходить на улицу, закрыть окна и двери. Дело в том, что при вдыхании пепел может вызывать аллергические реакции.

Накануне вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 7 км, а пепельный шлейф растянулся на более чем на 150 км, из-за этого на Камчатке ввели оранжевый уровень опасности.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 21.12.20

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