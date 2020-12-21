К началу февраля на Дальнем Востоке РФ появится свой единый авиаперевозчик

На российском Дальнем Востоке не позднее 1 февраля 2021 года появится единая дальневосточная авиакомпания, заявил эфире телеканала «Россия 24» глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. «Достигнута финальная договоренность 11 главами субъектов ДВФО, министерством. Мы выработали условия, компания создается прямо сейчас», – сказал министр.

Перевозчик будет создан на базе авиакомпании «Аврора». «Авиакомпания до 1 февраля будет создана, в ее набсовет войдут все главы субъектов. В этом смысле это будет настоящий дальневосточный перевозчик», – отметил Чекунков, добавив, что название для компании выберут местные жители, посредством онлайн-голосования, которое завершится за минуту до полуночи 31 декабря 2020 года.

Министр отметил, что новый перевозчик получит больше возможностей для субсидирования полетов, а также станет возможной синхронизация перелетов. «В режиме единой авиакомпании будут синхронизированы маршрутные сетки десятков сегодняшних перевозчиков. Мы надеемся достичь максимально бесшовного и удобного для жителей способа передвигаться», – сказал он.

Создать единого дальневосточного авиаперевозчика в январе 2020 года кабмину поручил президент РФ Владимир Путин.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 21.12.20

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