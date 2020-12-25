Трутнев предложил взимать плату с компаний за наем иностранных работников

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил ввести акциз для компаний при приеме на работу иностранных сотрудников для реализации новых проектов на территории Дальнего Востока и Арктики.

«В отношении будущих проектов у меня есть большое желание немножечко подкрутить ручку регулирования и сделать так, чтобы [компании] потихонечку начинали платить за иностранную рабочую силу. Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих», – приводит его слова РБК.

Он рассказал о беспокойстве правительства тем фактом, что десятки тысяч рабочих мест заняты выходцами из стран СНГ, Китая и других государств, а россияне не могут трудоустроиться и получать достойную зарплату.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 24.12.20

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