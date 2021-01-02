Жители Хабаровска больше не выходят на митинги в поддержку Фургала

В Хабаровске прекратились несанкционированные митинги в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни», – говорится в сообщении. В мэрии добавили, что за время проведения несанкционированных публичных мероприятий на территории Хабаровского края пресекли более 500 административных правонарушений.

«По результатам рассмотрения дел судами принято около 500 решений: выписано более 300 штрафов на сумму более 3,5 миллиона рублей, около 100 административных арестов, более 40 – обязательные работы», – сообщили в администрации.

Как сообщал «Новый День», Фургал был задержан 9 июля по подозрению в причастности к заказным убийствам бизнесменов в 2004-2005 годах, ему уже предъявлены обвинения. 20 июля президент Путин отстранил Фургала от должности в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР Михаил Дегтярев.

Акции в Хабаровске не утихали с 11 июля. Местные жители требуют справедливого суда над бывшим губернатором в родном регионе, а не в Москве. До середины июля акции проходили мирно, полиция не трогала протестующих, однако потом силовики стали хватать участников митингов и составлять на них протоколы о нарушении КоАП. 10 октября акции была разогнана силовиками. Несколько участников стали фигурантами уголовных дел.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 30.12.20

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