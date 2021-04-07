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Среда, 7 апреля 2021, 11:28 мск

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Сергей Фургал заразился коронавирусом

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заразился коронавирусом. Об этом заявил его адвокат Михаил Карапетян. Защита попросит следствие изменить меру пресечения.

«Пришел положительный тест на Covid, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом. Ближайшие две недели мы его не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей», – цитирует Карапетяна ТАСС.

Коронавирус у экс-губернатора вызывает обеспокоенность у адвокатов. «Ранее сам Фургал говорил нам о том, что у него будут проблемы с легкими в случае заболевания», – объяснил защитник. В связи с этим адвокаты хотят попросить следствие об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Сергея Фургала обвиняют в организации преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство бизнесмена и убийства двух предпринимателей. Экс-губернатор вину не признает.

Москва, Зоя Осколкова

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