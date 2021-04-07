Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заразился коронавирусом. Об этом заявил его адвокат Михаил Карапетян. Защита попросит следствие изменить меру пресечения.

«Пришел положительный тест на Covid, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом. Ближайшие две недели мы его не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей», – цитирует Карапетяна ТАСС.

Коронавирус у экс-губернатора вызывает обеспокоенность у адвокатов. «Ранее сам Фургал говорил нам о том, что у него будут проблемы с легкими в случае заболевания», – объяснил защитник. В связи с этим адвокаты хотят попросить следствие об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Сергея Фургала обвиняют в организации преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство бизнесмена и убийства двух предпринимателей. Экс-губернатор вину не признает.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.04.21

Родители начали путать аллергию у детей с коронавирусом. / В Тюменской области за день от Covid-19 не умер ни один человек. / «Вирус не отступил»: Мишустин велел подготовить новые меры защиты от Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»