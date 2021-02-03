СКР предъявил Фургалу окончательное обвинение

Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщает Следственный комитет России.

Следствие считает его причастным к совершению преступлений, предусмотренных «ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой)», говорится в сообщении.

По версии следствия, Сергей Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство бизнесмена Александра Смольского и убийства двух предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова.

Следствие отмечает, что причастность Фургала к этим преступлениям удалось установить в рамках расследования преступлений прошлых лет, которые долгое время оставались нераскрытыми.

В качестве мотивов совершения этих преступлений СКР указывает желание Фургала и его соучастников продвинуть свои коммерческие интересы.

Фургал вину не признает. Как сообщил адвокат бывшего губернатора Михаил Карапетян, его подзащитный категорически отвергает все обвинения, предъявленные СК РФ в окончательной редакции, передает ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

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