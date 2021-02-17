Мужчина получил 10 лет за подготовку теракта на акции в поддержку Фургала

Суд признал жителя Хабаровска виновным в подготовке теракта на несогласованной акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Мужчину и приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ.

Отмечается, что выходец из одной из республик Центральной Азии Разиков проведет 3 года в тюрьме, а остальные – в колонии строго режима, передает «Интерфакс».

По данным ФСБ, мужчина был членом запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». В суде установлено, что он принимал участие в ее финансировании, а также склонял третьих лиц к совершению терактов и сам готовился совершить теракт в местах массового скопления людей, действуя под руководством главаря.

Установлено, что Разиков научился изготавливать коктейли Молотова и намеревался применить их во время массовой несанкционированной акции в поддержку Фургала в Хабаровске. Мужчину задержали 17 июля 2020 года «при перевозке им средств поражения, подготовленных для совершения террористического акта».

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 17.02.21

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