На Чукотке разместят дивизию береговой обороны

Минобороны России сформирует дивизию береговой обороны в Чукотском автономном округе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

По данным издания, формирование дивизии началось в конце 2020 года, когда появился первый полк береговой охраны. Предполагается, что бойцы дивизии будут охранять побережье вдоль Северного морского пути вплоть до острова Врангеля. Подразделения снабдят новейшей техникой и экипировкой.

«Дивизия сможет прикрывать расположенные в регионе объекты противовоздушной обороны. Но главное – это обеспечение судоходства по Севморпути. На Чукотке важно иметь соединение, которое способно обеспечить и оборону, и прикрытие этого направления. Конечно, во взаимодействии с Воздушно-космическими силами», – считает военный эксперт Виктор Мураховский.

На Чукотке в последние десятилетия серьезных сухопутных сил не было. С 1980-х годов до середины 1990-х там несла службу 99-я мотострелковая дивизия.

Анадырь, Иван Гридин

Анадырь. Другие новости 04.02.21

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