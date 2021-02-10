Ространснадзор запретил авиакомпании «Якутия» эксплуатацию четырех Boeing 737

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта запретила эксплуатацию четырёх воздушных судов Boeing 737-700 авиакомпании «Якутия» из шести эксплуатируемых.

Как передает ИА SakhaNews, Ространснадзор 13 января инициировал внеплановую проверку в отношении авиакомпании в связи с фактом выкатывания за пределы взлетно-посадочной полосы самолета Boeing 737 в аэропорту Внуково.

Проверка показала, что авиакомпания допустила грубейшие нарушения технической эксплуатации воздушных судов и норм безопасности полётов при поддержании лётной годности. В связи с этим инспекторы приняли решение приостановить допуск фактически неисправных воздушных судов к эксплуатации до устранения выявленных нарушений.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 09.02.21

Госдума почти год не может принять закон, запрещающий выгонять детей-безбилетников из автобусов на мороз. / Минобороны хочет изменить правила медосмотра призывников. / «Не подчинился – получи 15 суток ареста»: «Единороссы» в Госдуме продавили новое ужесточение правил для уличных акций. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»