Во Внуково пассажирский «Боинг» выкатился за пределы полосы при посадке

Пассажирский самолет авиакомпании «Якутия» выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы во Внуково, сообщают информагентства со ссылкой на экстренные службы и в авиакругах.

Лайнер выполнял рейс из Нюринги (Якутия). Во время посадки самолет выкатился за пределы ВПП на 20 метров, уточнил собеседник РИА «Новости».

На борту «Боинга» находились 109 пассажиров и 7 членов экипажа. Пассажиры были высажены из самолета в штатном режиме. Лайнер не получил повреждений. Аэропорт работает в штатном режиме.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.12.20

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