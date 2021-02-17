Жизнь на Сахалине парализована – сугробы местами превысили три метра

Сахалин накрыл мощный снежный циклон, который принес собой сильнейшие снегопады и метели. Из-за непогоды отменены авиарейсы, закрыта соединяющая остров с материком паромная переправа, движение пригородных поездов и междугородных автобусов остановлено. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В некоторых районах частные дома замело под самую крышу, тысячи человек остались без электроснабжения. Стоит отметить, что из-за столь больших сугробов ремонтные бригады просто не в состоянии добраться до места повреждения линии электропередачи. Ситуацию осложняет сильный ветер. К обеду по местному времени без света оставались 10 населённых пунктов в двух районах области. К ремонтно-восстановительным работам привлечено 37 бригад «Сахалинэнерго».

На одном из появившихся в Сети видео видно, как автомобиль скорой медицинской помощи из двухметрового сугроба откапывает экскаватор, а затем берет его на буксир и вытаскивает из снежного плена. На другом видео местный житель ходит вокруг дома своего друга, который замело выше ската крыши, в надежде отыскать вход.

Снегопад с сильным ветром не отступают, сообщают местные СМИ. По прогнозам, на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Поронайского районов продолжит идти сильный снег, в условиях метели видимость составит не более 500 метров, а порывы ветра будут достигать 33 метров в секунду.

На многих дорогах закрыто движение всех видов транспорта. Для оказавшихся в западне водителей и их попутчиков организованы передвижные пункты обогрева. При необходимости все желающие водители и пассажиры могут бесплатно переждать непогоду в пунктах временного размещения.

Как писал «Новый День», ранее стало известно, что на Сахалине во время работ по расчистке снега пропал грейдерист. Вероятно, на технику, которой он управлял, сошла лавина. По информации муниципальных властей, в 16-18 км от села Первомайск, где работал мужчина, на горном перевале сошла лавина. Снежная масса могла засыпать грейдер.

На место происшествия направилась группа поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова на двух КАМАЗах, со снегоходом и снегоболотоходом. Спасатели попытаются пробить дорогу к перевалу. Поиски усложняют погодные условия – в районе продолжается снег и ветер.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 17.02.21

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