Обыскали и задержали: во Владивостоке известного бизнесмена заподозрили в афере на 1 млрд рублей

Сотрудники УФСБ по Приморскому краю совместно со следователями регионального СК РФ провели обыски в офисах ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП) по уголовному делу о незаконном экспорте металлолома на сумму более 1 млрд. рублей. Об этом сообщают «Вести. Приморье».

По данным телеканала, обыски также прошли у совладельца ВМРП Дениса Сараны и в офисах нескольких подконтрольных ему компаний, входящих в группу ООО «Металлторг».

Отмечается, что в настоящее время Сарана и еще шесть сотрудников, подконтрольных ему фирм, задержаны и находятся на допросе у следователей.

В СКР пока не комментируют информацию об обысках.

Ранее сегодня стало известно о задержании министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко по подозрению в коррупции. По данным источников, чиновник получал взятки за заключение контрактов на поставку медицинских изделий.

Владивосток, Наталья Петрова

Владивосток. Другие новости 09.03.21

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