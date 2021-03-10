Министра здравоохранения Алтая задержали по подозрению во взяточничестве

Министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко задержали по подозрению в коррупции. Предположительно, чиновник получал взятки за заключение контрактов на поставку медицинских изделий.

«Идет разбирательство. Сейчас он (Коваленко) находится в следственном управлении», – сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах региона.

По данным следствия, глава алтайского минздрава получал «откаты» за заключение контрактов на поставку медицинских изделий. В общей сложности размер взяток составил около 5 млн рубле, пишет «Коммерсант».

Кроме того, силовики пришли в республиканское министерство здравоохранения, а также офисы компаний-поставщиков в Новосибирске, Кемерове и Барнауле.

Сергей Коваленко занял должность министра ноябре 2019 года. До этого он руководил Майминской районной больницей, а затем был замглавы минздрава Алтая.

Барнаул, Зоя Осколкова

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