Министра здравоохранения Алтая задержали по подозрению во взяточничестве

Министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко задержали по подозрению в коррупции. Предположительно, чиновник получал взятки за заключение контрактов на поставку медицинских изделий.
«Идет разбирательство. Сейчас он (Коваленко) находится в следственном управлении», – сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах региона.
По данным следствия, глава алтайского минздрава получал «откаты» за заключение контрактов на поставку медицинских изделий. В общей сложности размер взяток составил около 5 млн рубле, пишет «Коммерсант».
Кроме того, силовики пришли в республиканское министерство здравоохранения, а также офисы компаний-поставщиков в Новосибирске, Кемерове и Барнауле.
Сергей Коваленко занял должность министра ноябре 2019 года. До этого он руководил Майминской районной больницей, а затем был замглавы минздрава Алтая.
Барнаул, Зоя Осколкова
Барнаул. Другие новости 10.03.21
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