Попавшийся на взятках глава алтайского минздрава прятал 6 млн рублей в уличном туалете

Подозреваемый в крупном взяточничестве глава минздрава Республики Алтай Олег Коваленко прятал деньги в уличном туалете. В деревянном строении под досками правоохранители обнаружили тайник с почти 6 млн рублей.

Кадры с обыском у высокопоставленного чиновника опубликовал 5 канал. На видео показан тайник, оборудованный в уличном туалете. Примечательно, что место показал сам министр. В тайнике под досками нашли пластиковый пакет с деньгами.

Источник РИА «Новости» в силовых структурах региона уточнил, что обыск проходил накануне на участке Коваленко в селе Майма. Оперативники осматривали надворные постройки. «Деньги – порядка 5,8 млн рублей – нашли на туалетной части в тайнике под досками в разноцветном полимерном пакете», – рассказал собеседник агентства.

Министр здравоохранения Республики Алтай и его помощник Рустам Туюнчеков подозреваются в получении взяток в крупном и особо крупном размере. По версии следствия, чиновники неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки на общую сумму порядка 4,6 млн рублей в качестве вознаграждения за заключение госконтрактов на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты с подконтрольными поставщикам компаниями, а также за общее покровительство и «иное способствование их победам в аукционах» на поставку медицинских изделий. Об этом говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

Оба были задержаны. Сегодня, 11 марта, суд изберет меру пресечения для Коваленко.

Добавим, что под уголовное преследование также попали взяткодатели – руководители трех компаний-поставщиков. Против них возбуждены дела о даче взяток.

Горно-Алтайск, Наталья Петрова

Горно-Алтайск. Другие новости 11.03.21

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