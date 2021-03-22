Японцы болезненно отреагировали на полет российской авиагруппы

Пара российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС в сопровождении самолета «летающего радара» А-50, а также истребителей Су-35 ВКС РФ, которые совершили облет Японского и Охотского морей не на шутку перепугал жителей Японских островов. На некоторых участках маршрута российская авиационная группа приближалась к воздушному пространству Японии.

По словам бывшего начальника разведки ВВС Японии генерал-майора Эйдзи Судзуки, хоть в Минобороны РФ полет вблизи берегов Японии назвали плановым, он был «провокационным», а поведение авиагруппы «угрожающим», пишет Shukan Gendai.

В Министерстве самообороны Японии сочли, что своим полетом вокруг Хоккайдо и над Шикотаном, который входит в так называемые «Северные территории» (так в Токио называют принадлежащие России южные острова Курильской гряды»), Россия продемонстрировала силу и угрозу Японии, «а также показала, что не собирается уступать суверенитет над островами, являющимися исконно японской территорией».

Судзуки также подчеркнул, что российские самолеты в любой момент могли нанести удар по Японии. Он считает, что вопрос требует не только военного и дипломатического ответа, пишет «Военное обозрение».

Японцы очень болезеннео отреагировали на случившееся. В соцсетях и под публикациями местных СМИ появилось множество комментариев по данной теме.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 19.03.21

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