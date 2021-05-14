СКР расследует недоплаты камчатским медикам за работу с больными Covid-19

Следователи на Камчатке проводят проверку после появления в СМИ информации о недоплате медработникам, работавшим с больными коронавирусной инфекцией, около 200 млн рублей. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета РФ.

Накануне Государственная инспекции труда сообщила о выявленных нарушениях в оплате труда медикам, которые помогали зараженным коронавирусом. Отмечалось, что медучреждения производили стимулирующие выплаты не в полном объеме по причине неправильного расчета указанных выплат. Трудовая инспекция потребовала устранить нарушения в кратчайшие сроки.

В ходе проверки следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за начисление стимулирующих выплат, полагающихся врачам при работе в условиях пандемии, отметили в СУ СКР по Камчатке.

«По итогам доследственной проверки органами следствия будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», – говорится в сообщении.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 14.05.21

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