Стало известно, кто станет врио мэра Владивостока

И. о. главы Владивостока станет вице-губернатор Приморья Константин Шестаков. Об этом сообщил журналистам губернатор Приморского края. По его словам, он займет новую должность уже в среду, 19 мая.

Кожемяко отметил, что Шестаков работает зампредом регионального правительства 2,5 года, «зарекомендовал себя с положительной стороны», хорошо знает Владивосток, сообщает РИА «Новости».

Шестаков, в свою очередь, заявил, что уже уволился с поста вице-губернатора Приморского края.

Ранее сегодня мэр Владивостока Олег Гуменюк заявил, что уходит в отставку. Об этом он объявил после того, как губернатор Приморья Олег Кожемяко инициировал смену власти во Владивостоке, сославшись на то, что Гуменюк, по его мнению, плохо справляется с работой. Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев предложил главе города самому подать в отставку.

Владивосток, Наталья Петрова

Владивосток. Другие новости 18.05.21

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