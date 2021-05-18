Мэр Владивостока объявил об отставке

Мэр Владивостока Олег Гуменюк подал в отставку на фоне заявления полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева. Гуменюк заявил, что при оценке руководством его работы основную роль сыграли «политические процессы».

«Сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока», – написал Гуменюк на своей странице в соцсети.

Он напомнил, что за два года под его руководством были построены и отремонтированы детские сады, школы, проводилось благоустройство города. Гуменюк уверен, что его наработки станут подспорьем для дальнейшего развития Владивостока. И поводом для своего увольнения он считает вовсе не плохую работу.

«Хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы», – заявил мэр.

Как сообщал «Новый День», губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил сменить мэра Владивостока, поскольку Гуменюк плохо справляется в работой. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев согласился с его мнением и предложил главе города самому подать в отставку.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 18.05.21

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